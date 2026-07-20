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Основатель «Чайки» стал руководителем «Ростова»

сегодня, 17:43

На должность генерального директора «Ростова» назначен Андрей Чайка.

В прошлом профессиональный футболист, выступавший за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России, в 1997 году основал футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского, принимавший участие в турнирах ПФЛ, ФНЛ-2 и ФНЛ. Кроме того, он является создателем «Академии футбола им. И.П. Чайка», которая имеет статус академии высшей категории.

В приоритетном порядке новому руководителю предстоит заниматься разработкой долгосрочной стратегии развития, совершенствованием управленческой структуры футбольного клуба, развитием системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усилением коммерческого блока и повышением спортивной конкурентоспособности команды. Ближайшей осенью совету директоров будет представлена программа развития «Ростова».

Занимавший пост Игорь Гончаров останется в системе клуба.

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Все комментарии
hwnmpagkj3w2
hwnmpagkj3w2
сегодня в 18:03
Время покажет какой это руководитель.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:02
Решил поднять Ростов .
Гость
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