Основатель «Чайки» стал руководителем «Ростова»

сегодня, 17:43

На должность генерального директора «Ростова» назначен Андрей Чайка.

В прошлом профессиональный футболист, выступавший за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России, в 1997 году основал футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского, принимавший участие в турнирах ПФЛ , ФНЛ -2 и ФНЛ . Кроме того, он является создателем «Академии футбола им. И.П. Чайка», которая имеет статус академии высшей категории.

В приоритетном порядке новому руководителю предстоит заниматься разработкой долгосрочной стратегии развития, совершенствованием управленческой структуры футбольного клуба, развитием системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усилением коммерческого блока и повышением спортивной конкурентоспособности команды. Ближайшей осенью совету директоров будет представлена программа развития «Ростова».

Занимавший пост Игорь Гончаров останется в системе клуба.