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Самедов о Паредесе в «Зените»: «Не могу сказать, что поразил»

сегодня, 18:48
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал поведение хавбека сборной Аргентины Леандро Паредеса.

Аргентинцы настроены всегда на грубый футбол, у них грязный язык. Эти ребята действуют в интересах своей сборной. Они делают всё, чтобы достичь результата. Это их стилистика. Паредес — сильный футболист. Не могу сказать, что, когда Леандро играл за «Зенит», меня поразил. Понятно, что это был хороший футболист, но как потом у него сложилось... Начал выступать в сильных командах. Даже сейчас он является важной фигурой для национальной команды. Его действия исключительно ради своей сборной.

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