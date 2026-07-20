Самедов о Паредесе в «Зените»: «Не могу сказать, что поразил»

Экс-полузащитник «Спартака» прокомментировал поведение хавбека сборной Аргентины .

Аргентинцы настроены всегда на грубый футбол, у них грязный язык. Эти ребята действуют в интересах своей сборной. Они делают всё, чтобы достичь результата. Это их стилистика. Паредес — сильный футболист. Не могу сказать, что, когда Леандро играл за «Зенит», меня поразил. Понятно, что это был хороший футболист, но как потом у него сложилось... Начал выступать в сильных командах. Даже сейчас он является важной фигурой для национальной команды. Его действия исключительно ради своей сборной.