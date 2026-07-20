Сборная Испании вернулась домой с чемпионата мира

сегодня, 19:14

Сборная Испании 20 июля вернулась в страну после участия в чемпионате мира 2026 года.

Подопечные Луиса де Ла Фуэнте обыграли в финале команду Аргентины со счётом 1:0 и впервые с 2010-го стали победителями турнира.

У чемпионов мира запланирована встреча с испанской королевской семьёй и премьер-министром Педро Санчесом, а также парад с автобусом с открытым верхом по центру Мадрида.

На площади Сибелес, где традиционно собиралась национальная команда и её болельщики для празднования, состоится церемония с участием футболистов.

После финального свистка столицу Испании охватили празднования: тысячи болельщиков вышли на улицы из баров и ресторанов, многие из них были одеты в испанские флаги или цвета команды.

Толпы заполнили столичную площадь Пуэрта-де-Соль и другие крупные площади. Жители пели, танцевали и запускали файеры, а автомобильные гудки разносились по всему Мадриду.