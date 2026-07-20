Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2026

Сборная Испании вернулась домой с чемпионата мира

сегодня, 19:14
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Сборная Испании 20 июля вернулась в страну после участия в чемпионате мира 2026 года.

Подопечные Луиса де Ла Фуэнте обыграли в финале команду Аргентины со счётом 1:0 и впервые с 2010-го стали победителями турнира.

У чемпионов мира запланирована встреча с испанской королевской семьёй и премьер-министром Педро Санчесом, а также парад с автобусом с открытым верхом по центру Мадрида.

На площади Сибелес, где традиционно собиралась национальная команда и её болельщики для празднования, состоится церемония с участием футболистов.

После финального свистка столицу Испании охватили празднования: тысячи болельщиков вышли на улицы из баров и ресторанов, многие из них были одеты в испанские флаги или цвета команды.

Толпы заполнили столичную площадь Пуэрта-де-Соль и другие крупные площади. Жители пели, танцевали и запускали файеры, а автомобильные гудки разносились по всему Мадриду.

Подписывайся в ВК
Все новости
Инфантино вручил Родри первый чемпионский перстень ФИФА
Сегодня, 13:00
Месси не сдержал слёз после церемонии награждения на ЧМ
Сегодня, 08:42 Фото
Слова на русском написали на полотне в перерыве финала ЧМ
Сегодня, 00:57
Ямаль выложил детское фото перед финалом ЧМ
Вчера, 21:54 Фото
Инфантино получил поддержку большинства федераций
17 июля
Их боялись даже Аргентина и Англия. Команды-открытия ЧМ-2026
17 июляМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 