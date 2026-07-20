Объявлены претенденты на звание лучшего гола ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала 12 мячей-претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира 2026 года.
Пользователи могут отдать свой голос до 27 июля.
Номинанты:
Керим Аладжбегович: Босния и Герцеговина — Катар, группа B, 24 июня.
Хулиан Альварес: Аргентина — Швейцария, 1/4 финала, 11 июля.
Джуд Беллингем: Франция — Англия, матч за 3-е место, 18 июля.
Сидни Кабрал: Аргентина — Кабо-Верде, 1/16 финала, 3 июля.
Эрлинг Холанд: Бразилия — Норвегия, 1/8 финала, 5 июля (второй гол норвежца).
Вильсон Изидор: Марокко — Гаити, группа C, 24 июня.
Элайджа Джаст: Иран — Новая Зеландия, группа G, 15 июня (первый мяч новозеландца).
Даидзен Маеда: Япония — Швеция, группа F, 25 июня.
Килиан Мбаппе: Франция — Сенегал, группа I, 16 июня (второй гол француза).
Лионель Месси: Аргентина — Алжир, группа J, 16 июня (первый мяч аргентинца).
Элдор Шомуродов: ДР Конго — Узбекистан, группа K, 28 июня.
Ферран Торрес: Испания — Аргентина, финал, 19 июля.
Видео всех голов можно посмотреть здесь.