Объявлены претенденты на звание лучшего гола ЧМ-2026

сегодня, 19:56

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отобрала 12 мячей-претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира 2026 года.

Пользователи могут отдать свой голос до 27 июля.

Номинанты:

: Босния и Герцеговина — Катар, группа B, 24 июня.

: Аргентина — Швейцария, 1/4 финала, 11 июля.

: Франция — Англия, матч за 3-е место, 18 июля.

: Аргентина — Кабо-Верде, 1/16 финала, 3 июля.

: Бразилия — Норвегия, 1/8 финала, 5 июля (второй гол норвежца).

: Марокко — Гаити, группа C, 24 июня.

: Иран — Новая Зеландия, группа G, 15 июня (первый мяч новозеландца).

: Япония — Швеция, группа F, 25 июня.

: Франция — Сенегал, группа I, 16 июня (второй гол француза).

: Аргентина — Алжир, группа J, 16 июня (первый мяч аргентинца).

: ДР Конго — Узбекистан, группа K, 28 июня.

: Испания — Аргентина, финал, 19 июля.

Видео всех голов можно посмотреть здесь.