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Объявлены претенденты на звание лучшего гола ЧМ-2026

сегодня, 19:56

Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала 12 мячей-претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира 2026 года.

Пользователи могут отдать свой голос до 27 июля.

Номинанты:

Керим Аладжбегович: Босния и Герцеговина — Катар, группа B, 24 июня.

Хулиан Альварес: Аргентина — Швейцария, 1/4 финала, 11 июля.

Джуд Беллингем: Франция — Англия, матч за 3-е место, 18 июля.

Сидни Кабрал: Аргентина — Кабо-Верде, 1/16 финала, 3 июля.

Эрлинг Холанд: Бразилия — Норвегия, 1/8 финала, 5 июля (второй гол норвежца).

Вильсон Изидор: Марокко — Гаити, группа C, 24 июня.

Элайджа Джаст: Иран — Новая Зеландия, группа G, 15 июня (первый мяч новозеландца).

Даидзен Маеда: Япония — Швеция, группа F, 25 июня.

Килиан Мбаппе: Франция — Сенегал, группа I, 16 июня (второй гол француза).

Лионель Месси: Аргентина — Алжир, группа J, 16 июня (первый мяч аргентинца).

Элдор Шомуродов: ДР Конго — Узбекистан, группа K, 28 июня.

Ферран Торрес: Испания — Аргентина, финал, 19 июля.

Видео всех голов можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:08
Имхо. Гол японца шведам очень вкусный... Остальные тоже хороши, но первый - редкость.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:07
Есть из чего выбирать
Гость
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