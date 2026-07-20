Соболева вызвали на заседание КДК

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Нападающий «Зенита» приглашён на ближайшее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ). Об этом рассказали в пресс-службе РФС .

Ранее об этом со ссылкой на источники проинформировал журналист Иван Карпов.

23 июля 2026 года состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС . На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде. На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев.

После того как Соболев забил мяч на 90+8-й минуте и сравнял счёт, он подошёл праздновать гол к трибуне болельщиков «красно-белых», которые закидали поле стаканами.