Соболева вызвали на заседание КДК

Нападающий «Зенита» Александр Соболев приглашён на ближайшее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом рассказали в пресс-службе РФС.
Ранее об этом со ссылкой на источники проинформировал журналист Иван Карпов.
23 июля 2026 года состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде. На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев.
После того как Соболев забил мяч на 90+8-й минуте и сравнял счёт, он подошёл праздновать гол к трибуне болельщиков «красно-белых», которые закидали поле стаканами.