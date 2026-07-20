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Соболева вызвали на заседание КДК

сегодня, 20:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Зенита» Александр Соболев приглашён на ближайшее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом рассказали в пресс-службе РФС.

Ранее об этом со ссылкой на источники проинформировал журналист Иван Карпов.

23 июля 2026 года состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На рассмотрение будут вынесены дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Суперкубок России между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва), состоявшемся 18 июля в Нижнем Новгороде. На заседание вызваны представители ФК «Спартак» и представители ФК «Зенит», в том числе игрок Александр Соболев.

После того как Соболев забил мяч на 90+8-й минуте и сравнял счёт, он подошёл праздновать гол к трибуне болельщиков «красно-белых», которые закидали поле стаканами.

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Соболев Александр  Стадион «Нижний Новгород»
Источник: tass.ru Фото: Egor Glumov / The Russian Football Union
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:45
Соболев сам пытается испортить себе жизнь. Кому-то что-то доказать в футболе можно только своей игрой. Неужели нет человека, который может ему помочь? Семак дурака включил на пресс-конференции, говоря, что не видел момента провокации. Кстати, журналист, задавший вопрос, мог показать эпизод, используя свой гаджет. Соболев зря пошёл на обострение — это выглядит очень глупо, выдаёт в нём не самого умного человека. Интересно, что он скажет на заседании КДК?
Alex_dsi
Alex_dsi
сегодня в 21:41
А чего москвичи удивляются.... это же Ваше воспитание!!!! Обижайтесь сами на себя.....
armeec_
armeec_
сегодня в 21:20
В таких случаях, бегут к команде, к тренеру, только у нас половина "Сболевых", пытаются что-то доказать трибунам, при этом зная прекрасно реакцию. Потом сидят как суслики белые пушистые, не знал, не думал и.т.д чумардосы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:02
Этого гнусного провокатора и симулянта надо штрафануть на пару миллионов и дать условную дискву на пару месяцев. Соболев не просто гопник, а быдло гопник.
Гость
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