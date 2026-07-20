Глава КОНМЕБОЛ сообщил о 64 командах, говоря о ЧМ-2030

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес упомянул 64 команды, говоря в соцсети о следующем чемпионате мира.
Следующий турнир пройдёт у нас дома! В 2030 году состоится чемпионат мира по футболу, который проведут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Это отличная возможность для футбола — отпраздновать столетие Кубка мира турниром с участием 64 команд.
И что-то мне подсказывает, что если матчи будут проходить в Аргентине, то Месси вряд ли пропустит такую возможность ещё раз засветиться перед родными болельщиками.