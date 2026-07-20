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Глава КОНМЕБОЛ сообщил о 64 командах, говоря о ЧМ-2030

сегодня, 20:54

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес упомянул 64 команды, говоря в соцсети о следующем чемпионате мира.

Следующий турнир пройдёт у нас дома! В 2030 году состоится чемпионат мира по футболу, который проведут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Это отличная возможность для футбола — отпраздновать столетие Кубка мира турниром с участием 64 команд.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 21:35
Так тот ЧМ будет в Португалии, Испании и Марокко, а в тех латиноамериканских старанах будет очень малое число матчей в честь юбилея мундиаля.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:30
Организационно тяжелее точно не станет. Для того, чтобы выиграть чемпионат придётся сыграть те же восемь матчей, если не изменится регламент... Увеличится лишь количество групп до шестнадцати. В 1/16 финала попадут только команды, занявшие первые два места в своих группах. Сетка турнира станет сразу очень понятной... Кстати, на ЧМ-2026 ожидалось большее количество проходных матчей, чем было. Я этим тоже грешил — рад, что ошибся. Сейчас уровень футбола значительно вырос во многих странах... Если решатся допустить 64 команды, значит пусть так и будет. С России 🇷🇺 не забыли бы санкции снять...
Drosmo
Drosmo
сегодня в 21:14
Мало того, что ещё больше разбавят ЧМ сборными-однодневками, так ещё и опять ЧМ на другом конце шарика. Снова матчи ночью или в 4-5 утра, снова адская жара и эти идиотские паузы на водопой, которые рвут весь темп игры.

И что-то мне подсказывает, что если матчи будут проходить в Аргентине, то Месси вряд ли пропустит такую возможность ещё раз засветиться перед родными болельщиками.
Nifan
Nifan
сегодня в 21:04
Да конечно. ФИФА столько денег подняла, что даже как говорят они и сами не предрекали. Так что это не избежно.
Гость
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