«Краснодар» ждёт нового игрока в атаку

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трансферной кампании клуба.
Только сезон покажет, как и кто из новичков вольётся в команду. Всем им нужно время. Давайте оценку чуть позже дадим. Завершена ли работа на рынке? Нет, ждём нового футболиста в группу атаки.
Летом состав клуба пополнили на правах свободных агентов полузащитники Даниил Уткин и Магомед Оздоев. Также были приобретены защитник Илья Вахания у «Ростова», нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв и хавбек Кристиан из «Крузейро».