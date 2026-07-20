«Краснодар» ждёт нового игрока в атаку

Главный тренер «Краснодара» высказался о трансферной кампании клуба.

Только сезон покажет, как и кто из новичков вольётся в команду. Всем им нужно время. Давайте оценку чуть позже дадим. Завершена ли работа на рынке? Нет, ждём нового футболиста в группу атаки.