Месси поблагодарил болельщиков и поздравил Испанию

Нападающий сборной Аргентины написал обращение к болельщикам после чемпионата мира.

В финале аргентинцы уступили испанцам (0:1) и сложили с себя полномочия действующих победителей турнира.

Боль огромна, и потребуется время, чтобы залечить эту рану. Но я также предпочитаю хранить в памяти всё хорошее: матчи, в которых мы отыгрывались, отдавая все силы. Я всегда буду помнить поддержку всей страны, которая вместе с работой и усилиями этой команды позволила нам вновь оказаться среди лучших команд мира.

Сегодня трудно осознать, чего мы достигли, но эта команда добралась до двух подряд финалов чемпионата мира.

Спасибо от всего сердца за каждое ваше сообщение и за всю вашу поддержку. В очередной раз нам удалось объединиться как стране и выстоять вместе, разделяя огромную гордость за то, что мы аргентинцы.

Я также хочу поздравить Испанию с титулом чемпиона мира.