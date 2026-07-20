Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Месси поблагодарил болельщиков и поздравил Испанию

сегодня, 21:40
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси написал обращение к болельщикам после чемпионата мира.

В финале аргентинцы уступили испанцам (0:1) и сложили с себя полномочия действующих победителей турнира.

Боль огромна, и потребуется время, чтобы залечить эту рану. Но я также предпочитаю хранить в памяти всё хорошее: матчи, в которых мы отыгрывались, отдавая все силы. Я всегда буду помнить поддержку всей страны, которая вместе с работой и усилиями этой команды позволила нам вновь оказаться среди лучших команд мира.

Сегодня трудно осознать, чего мы достигли, но эта команда добралась до двух подряд финалов чемпионата мира.

Спасибо от всего сердца за каждое ваше сообщение и за всю вашу поддержку. В очередной раз нам удалось объединиться как стране и выстоять вместе, разделяя огромную гордость за то, что мы аргентинцы.

Я также хочу поздравить Испанию с титулом чемпиона мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси Лионель  Стадион «Метлайф-стэдиум»
Источник: matchtv.ru Фото: Соцсети Лионеля Месси
Месси признал превосходство Испании в финале ЧМ
Сегодня, 12:29
Трамп назвал ЧМ-2026 одним из величайших событий
Сегодня, 12:11
Трамп не болеет ни за кого в финале чемпионата мира
Вчера, 22:56
Беллингем обратился к болельщикам сборной Англии
Вчера, 15:59
Роналдо: «Испания демонстрирует футбол высочайшего уровня»
Вчера, 15:18
Кейн высказался о выступлении сборной Англии на ЧМ-2026
Вчера, 14:28
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:48
особенно если матчи сб Аргентины будут проходит в Португалии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:47
к 2030 будет совсем другая команда сб Аргентины.
но хотелось бы увидит капитаном Лео Месси ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 