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В Испании зафиксировали сейсмическую активность в финале ЧМ

сегодня, 21:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC) зафиксировал колебания, вызванные празднованием гола нападающего Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 с Аргентиной.

Полученные данные выявили сигналы, зафиксированные на станциях, расположенных в разных местах Испании. Активность была замечена в таких удалённых друг от друга населенных пунктах, как Альхесирас, Алькой, Кадис, Гранада, Эльда, Уэльва, Гранольерс, Барселона и Льейда.

Записи показывают три отчётливых пика, которые одновременно зафиксировали датчики в матче: гол Торреса, мяч, отменённый мяч после видеопросмотра (VAR), и самый мощный толчок — во время финального свистка.

Колебания также фиксировались в Сабаделе во время полуфинала с Францией — наибольшие значения совпали с моментом, когда Микель Ойарсабаль открыл счёт, последующим голом Педро Порро и также в незасчитанном голе. Самое сильное сотрясение почвы тоже произошло после финального свистка.

Аналогичная ситуация наблюдалась и во время матча 1/8 финала с Португалией, когда праздновали гол Микеля Мерино.

Это не первый случай, когда сейсмографы фиксируют важные для испанского футбола события. Во время финала Евро-2024 с Англией показатели в Мадриде и Барселоне продемонстрировали ту же картину. Толпы болельщиков, которые собрались на площади Колумба (Plaza de Colón) и Каталонии (Plaça de Catalunya), вызывали вибрацию в обоих городах после забитых мячей Нико Уильямса на 47-й минуте и Микеля Ойарсабаля на 86-й.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:15, ред.
Не трясло...но соседи орали и стреляли до 3 часов ночи)...и скупили всё пиво в Carrefour Express перед финалом)...
Capral
Capral
сегодня в 22:12
Хорошо хоть, еще цунами не поднялась, после вылета Японии.
xxy7zjaf2ax6
xxy7zjaf2ax6
сегодня в 22:08
Природу не обманешь.... можно сказать что это уже не совпадение.
Гость
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