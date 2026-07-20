В Испании зафиксировали сейсмическую активность в финале ЧМ

сегодня, 21:59

Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC) зафиксировал колебания, вызванные празднованием гола нападающего в финале ЧМ -2026 с Аргентиной.

Полученные данные выявили сигналы, зафиксированные на станциях, расположенных в разных местах Испании. Активность была замечена в таких удалённых друг от друга населенных пунктах, как Альхесирас, Алькой, Кадис, Гранада, Эльда, Уэльва, Гранольерс, Барселона и Льейда.

Записи показывают три отчётливых пика, которые одновременно зафиксировали датчики в матче: гол Торреса, мяч, отменённый мяч после видеопросмотра ( VAR ), и самый мощный толчок — во время финального свистка.

Колебания также фиксировались в Сабаделе во время полуфинала с Францией — наибольшие значения совпали с моментом, когда Микель Ойарсабаль открыл счёт, последующим голом Педро Порро и также в незасчитанном голе. Самое сильное сотрясение почвы тоже произошло после финального свистка.

Аналогичная ситуация наблюдалась и во время матча 1/8 финала с Португалией, когда праздновали гол Микеля Мерино.

Это не первый случай, когда сейсмографы фиксируют важные для испанского футбола события. Во время финала Евро-2024 с Англией показатели в Мадриде и Барселоне продемонстрировали ту же картину. Толпы болельщиков, которые собрались на площади Колумба (Plaza de Colón) и Каталонии (Plaça de Catalunya), вызывали вибрацию в обоих городах после забитых мячей Нико Уильямса на 47-й минуте и Микеля Ойарсабаля на 86-й.