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Батраков будет играть под 10-м номером

сегодня, 22:37

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявлен на новый сезон Российской Премьер-Лиги под 10-м номером.

Игрок сменил номер после ухода нападающего Дмитрия Воробьёва в «Краснодар». Ранее Батраков носил 83-й.

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Локомотив М  Батраков Алексей
Источник: premierliga.ru Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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