Батраков будет играть под 10-м номером

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявлен на новый сезон Российской Премьер-Лиги под 10-м номером.
Игрок сменил номер после ухода нападающего Дмитрия Воробьёва в «Краснодар». Ранее Батраков носил 83-й.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет