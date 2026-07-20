Сотни тысяч человек в Мадриде собрались для встречи сборной Испании

сегодня, 23:03

Для встречи сборной Испании в Мадриде собрались сотни тысяч человек.

Национальная команда вернулась домой после победы над Аргентиной в финале чемпионата мира.

Сборная посетила дворец Сарсуэла — резиденцию монарха Филиппа VI. Также футболистов приветствовала его супруга Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.

Ещё игроки побывали в резиденции председателя правительства Испании Педро Санчеса. Затем автобус со спортсменами поехал по главным улицам столицы в сторону площади, где находился мэрия. Несмотря на жару, многие болельщики собрались вдоль маршрута, по которому следует транспортное средство с футболистами. Многие пришли с испанскими флагами и в футболках национальной команды.

Как оценивают местные власти, на улицы Мадрида вышли около 1 млн болельщиков. Вагоны метро по-прежнему переполнены фанатами, которые надеются хоть издалека увидеть спортсменов. Собравшиеся скандируют одну из излюбленных футбольных кричалок «Yo soy español, español, español» («Я испанец, испанец, испанец»), её мотив напоминает русскую народную песню «Калинка». Празднование, как ожидается, продлится до глубокой ночи. Гулянья в Мадриде стартовали ещё днём 19 июля.