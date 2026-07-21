Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Ман Сити» выставил на аукцион вещи из кабинета Гвардиолы

сегодня, 00:48

«Манчестер Сити» объявил о проведении уникального онлайн-аукциона, на котором представлены вещи из кабинета Пепа Гвардиолы, оставшиеся после его ухода из клуба.

В состав необычной коллекции вошли предметы офисного обихода, личные вещи и инструменты для тактической работы, которые испанец использовал в команде.

Главным событием аукциона стал футбольный мяч особого дизайна, посвящённый высокой результативности нападающего Эрлинга Холанда. Он украшен уникальным рисунком, отражающим стремительный путь норвежца к отметке в 100 голов в АПЛ, а также содержит его подлинную личную подпись. За него уже предложили почти 3 тысячи евро. Ожидается, что коллекционеры и состоятельные болельщики клуба значительно поднимут цену, прежде чем вечером 26 июля аукцион официально завершится.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиФИФА объявит о рекордных доходах от ЧМ
19 июля
ОфициальноРПЛ продлила сотрудничество с системой «Мир»
17 июля
Капитанская повязка Марадоны с ЧМ-1986 продана на аукционе
17 июля
Глава ФНЛ объяснил увеличение взносов клубов Первой лиги
17 июля
Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали на аукционе
17 июля
Слухи«Аль-Наср» столкнулся с финансовыми трудностями
14 июля
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:00
Фанаты найдутся. Скупка ненужных вещей работает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 