«Ман Сити» выставил на аукцион вещи из кабинета Гвардиолы

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«Манчестер Сити» объявил о проведении уникального онлайн-аукциона, на котором представлены вещи из кабинета , оставшиеся после его ухода из клуба.

В состав необычной коллекции вошли предметы офисного обихода, личные вещи и инструменты для тактической работы, которые испанец использовал в команде.