«Ман Сити» выставил на аукцион вещи из кабинета Гвардиолы

«Манчестер Сити» объявил о проведении уникального онлайн-аукциона, на котором представлены вещи из кабинета Пепа Гвардиолы, оставшиеся после его ухода из клуба.
В состав необычной коллекции вошли предметы офисного обихода, личные вещи и инструменты для тактической работы, которые испанец использовал в команде.
Главным событием аукциона стал футбольный мяч особого дизайна, посвящённый высокой результативности нападающего Эрлинга Холанда. Он украшен уникальным рисунком, отражающим стремительный путь норвежца к отметке в 100 голов в АПЛ, а также содержит его подлинную личную подпись. За него уже предложили почти 3 тысячи евро. Ожидается, что коллекционеры и состоятельные болельщики клуба значительно поднимут цену, прежде чем вечером 26 июля аукцион официально завершится.