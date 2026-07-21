Роналду лайкнул запись с критикой Месси и Аргентины

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией испанской передачи Espejo Público с критикой ФИФА и сборной Аргентины.
В видео журналистка Пилар Родригес Лосантос обвинила ФИФА в коррупции и продвижении Лионеля Месси.
Аргентина должна была вылететь ещё несколько матчей назад, но продолжила выступление благодаря помощи ФИФА — одной из самых коррумпированных организаций в мире. Поэтому Испании предстояло играть не только против аргентинцев, но и против ФИФА, которая хотела отдать чемпионский титул Месси, как и четыре года назад.
Признаться, я не очень осведомлен в таких делах, но всецело Вам довeряю. Но честно признаюсь, я, в большинстве случаев, ставлю лайки, просто по блату, иногда, даже не читая комментарий...)))
Специалист поможет ему перевернуть страницу и начать новую деятельность. Кем ? Выучиться на футбольного тренера было бы здорово. Подчеркну, - выучиться!
Имхо...Ну и немного о его личном. Эта его кукла Жоржина отнюдь не подходит на роль музы и стимула в новых начинаниях. Какая то она бездуховная и пустая. Думаю поэтому у него такая стагнация в саморазвитии.
P S. Что до Аргентины и ФИФА... Тут каждому непредвзятому и не глору Месси всё понятно. У меня соседский ребенок из школы и то говорит об этом, - детей не обманешь...
И УЕФА и ФИФА- обе организации коррумпированные. Уж если, такая футбольная Личность, как Платини вляпался, то что уже говорить об остальных...