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Роналду лайкнул запись с критикой Месси и Аргентины

сегодня, 10:33

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией испанской передачи Espejo Público с критикой ФИФА и сборной Аргентины.

В видео журналистка Пилар Родригес Лосантос обвинила ФИФА в коррупции и продвижении Лионеля Месси.

Аргентина должна была вылететь ещё несколько матчей назад, но продолжила выступление благодаря помощи ФИФА — одной из самых коррумпированных организаций в мире. Поэтому Испании предстояло играть не только против аргентинцев, но и против ФИФА, которая хотела отдать чемпионский титул Месси, как и четыре года назад.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:36
Очень хорошо Вас понимаю и одобряю.))) Вероятно- это правильно.
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:34, ред.
По "блату" я могу поставить плюсик только двум участникам этого сайта, которых знаю с предыдущих сайтов уже более 20 лет....;)))))..... ну а достойным комментариям я всегда уделяю внимание....
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:29
И Вам, Добра!!!
Признаться, я не очень осведомлен в таких делах, но всецело Вам довeряю. Но честно признаюсь, я, в большинстве случаев, ставлю лайки, просто по блату, иногда, даже не читая комментарий...)))
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:26, ред.
Добра Вам! .... есть такое понятие , что лайк это эффект сравнения: когда лайки подрывают самооценку....лайки, как говорят психологи, могут влиять на то, как мы воспринимаем себя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:22, ред.
Кришке надо сходить к психологу.
Специалист поможет ему перевернуть страницу и начать новую деятельность. Кем ? Выучиться на футбольного тренера было бы здорово. Подчеркну, - выучиться!

Имхо...Ну и немного о его личном. Эта его кукла Жоржина отнюдь не подходит на роль музы и стимула в новых начинаниях. Какая то она бездуховная и пустая. Думаю поэтому у него такая стагнация в саморазвитии.

P S. Что до Аргентины и ФИФА... Тут каждому непредвзятому и не глору Месси всё понятно. У меня соседский ребенок из школы и то говорит об этом, - детей не обманешь...
Capral
Capral ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:19, ред.
Ну, в депрессию, он вряд ли уйдет, потому что Месси чемпионом не стал, а это главное для Рона. Тем более, слёзы Месси, наверняка не оставили Рона равнодушным...))) А также, Рон понимает, что заочное противостояние его и Месси подходит к концу, а значит, особо напрягаться не стоит. Но конечно, поставленный лайк, лишний раз свидетельствует о небезразличии его отношения к многолетнему и главному сопернику.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:12
у Роналду нарциссическое расстройство личности, он не управляет своими эмоциями и тем что делает, когда дело касается ущемления его короны и самолюбия. он все 4 года страдал мыслями, что Месси выиграл ЧМ, надеялся на этот ЧМ и здесь Месси так же оказался на голову лучше него. Роналду сейчас уйдет в депрессию
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:11
Трумпу срочно отменить результат финала 😁 а Инфантильный и не против будет
Nenash
Nenash
сегодня в 11:10
Ну, это он умеет.. Пожалуй, только это.. А, ну ещё бойкот.. Теперь он точно вернулся.. Наш Геша.. 😄
shlomo
shlomo
сегодня в 11:08
Зависть пагубная вещь....
Capral
Capral
сегодня в 10:38
А вот, это, Рон напрасно сделал. Зачем провоцировать лишний раз, а потом говорить, что он не обращает внимания на личное соперничество с Месси...
И УЕФА и ФИФА- обе организации коррумпированные. Уж если, такая футбольная Личность, как Платини вляпался, то что уже говорить об остальных...
ge5vg9uhy73s
ge5vg9uhy73s
сегодня в 10:37
От его лайка никому ни жарко ни холодно.
6fsb9s7u26uj
6fsb9s7u26uj
сегодня в 10:34
В этом вся сущность завистника.
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