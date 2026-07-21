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«Челси» презентовал выездную форму на новый сезон

сегодня, 12:37

«Челси» и Nike представили гостевую форму на сезон-2026/27. Комплект выполнен в чёрном цвете с золотисто-жёлтыми деталями.

Орнамент на воротнике, манжетах и гетрах напоминает лавровый венок.

«Челси» презентовал выездную форму на новый сезон

«Челси» презентовал выездную форму на новый сезон

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