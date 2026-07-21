«Родина» обновила логотип перед дебютом в РПЛ

Московская «Родина» представила новую эмблему перед дебютом в РПЛ.
Клуб отказался от прежнего логотипа, разработанного студией Артемия Лебедева.
Команда вышла в высший дивизион, заняв первое место в Первой лиги с 68 очками в 34 матчах.
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