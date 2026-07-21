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«Родина» обновила логотип перед дебютом в РПЛ

сегодня, 12:49

Московская «Родина» представила новую эмблему перед дебютом в РПЛ.

Клуб отказался от прежнего логотипа, разработанного студией Артемия Лебедева.

Команда вышла в высший дивизион, заняв первое место в Первой лиги с 68 очками в 34 матчах.

«Родина» обновила логотип перед дебютом в РПЛ

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:08
Понял. Спасибо за информацию.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:59
Занимаемся решением проблемы.
shlomo
shlomo ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:57
Добра Вам!... второй день вот такая фигня.... матчи не открываются.... перебрал все браузеры и даже пару смартов... печалька, однако... писал модераторам... пока тишИна....
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