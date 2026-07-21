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Сборную Испании встретили 2 млн человек после победы на ЧМ

сегодня, 13:38

Около двух миллионов болельщиков встретили сборную Испании в Мадриде после победы на ЧМ-2026.

Футболистов поздравили король Филипп VI и премьер-министр Педро Санчес. Затем сборная проехала по улицам столицы в открытом автобусе.

Сборную Испании встретили 2 млн человек после победы на ЧМ

Сборную Испании встретили 2 млн человек после победы на ЧМ

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Испания
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Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 14:03
Лучшая система подготовки талантов в мире, лучшая футбольная концепция, лучшая тренерская школа.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:56
Испанцы лучшая сборная мира по делу
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nwp7r8b7tpx3
сегодня в 13:45
Они это явно заслужили
Гость
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