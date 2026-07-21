Сборную Испании встретили 2 млн человек после победы на ЧМ

сегодня, 13:38

Около двух миллионов болельщиков встретили сборную Испании в Мадриде после победы на ЧМ -2026.

Футболистов поздравили король Филипп VI и премьер-министр Педро Санчес. Затем сборная проехала по улицам столицы в открытом автобусе.