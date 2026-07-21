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«Акрон» показал домашнюю форму на новый сезон

сегодня, 14:40

«Акрон» представил домашнюю форму на сезон-2026/27.

Комплект выполнен в чёрном цвете с красными элементами.

«Акрон» показал домашнюю форму на новый сезон

«Акрон» показал домашнюю форму на новый сезон

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Акрон
Источник: телеграм ФК «Акрон» Фото: Alexander Lyubarskiy / The Football Union of Russi
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m6twjbvhty65
m6twjbvhty65
сегодня в 14:45
Обычная форма, ни с кем не перепутаешь.
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