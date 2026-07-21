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«Реал» рассматривает трансфер Феррана Торреса

сегодня, 15:12

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу.

«Сине-гранатовые» оценивают игрока в 50 млн евро, при этом возможность продления соглашения не исключается.

Интерес к испанцу также проявляет ПСЖ.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:10
Иньеста принес победу Испанцам 2010 игрок Барсы , теперь Ферран Торрес. Значит Испания чм выйграет следующий через 16 лет
Groboyd
Groboyd
сегодня в 16:06
Зачем? Просто иметь в составе ещё одного чемпиона Мира? Феран в сборную попадает только из-за проблем с ЦФ в Испании. В Валенсии был талантливым вингером, да и то прямолинейным. Это не игрок основы для топ клуба, для обоймы ещё сгодится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 16:05
Судя по тому, как он забивает за Барсу, у Лапорты "ума" хватит !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:01
Утятина
Nenash
Nenash
сегодня в 15:36
Для Реала - 100.. Ж. Лапорта.. 🤭🤣
by2ebb9rbdhk
by2ebb9rbdhk
сегодня в 15:27
🤔Пересу пора на отдых
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