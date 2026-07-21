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«Рубин» хочет подписать защитника сборной Узбекистана

сегодня, 16:05

«Рубин» предложил четырёхлетний контракт 22-летнему защитнику самаркандского «Динамо» и сборной Узбекистана Яхонгиру Урозову.

Клубы ведут переговоры о сумме трансфера. В прошедшем сезоне Урозов провёл 11 матчей, а на ЧМ-2026 сыграл две встречи.

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