Агент Адамова допустил уход вратаря из «Зенита»

Агент вратаря «Зенита» Кирилл Ливанов допустил уход футболиста после окончания контракта летом 2027 года.

Пока прослеживается сценарий Кругового. Поступило ли предложение о продлении контракта? Этот вопрос лучше задать Константину Георгиевичу Зырянову — он уполномочен его комментировать. Денис Андреевич — лучший игрок «Зенита».

Хотел бы Адамов остаться в «Зените»? Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город.