Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Агент Адамова допустил уход вратаря из «Зенита»

сегодня, 16:22

Агент вратаря «Зенита» Дениса Адамова Кирилл Ливанов допустил уход футболиста после окончания контракта летом 2027 года.

Пока прослеживается сценарий Кругового. Поступило ли предложение о продлении контракта? Этот вопрос лучше задать Константину Георгиевичу Зырянову — он уполномочен его комментировать. Денис Андреевич — лучший игрок «Зенита».

Хотел бы Адамов остаться в «Зените»? Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зенит  Адамов Денис
Источник: sport24.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
СлухиМодрич останется в «Милане» до 2027 года
Сегодня, 14:45
Официально«Бавария» продлила контракт с Лаймером
Вчера, 19:27
Официально«Акрон» расторг контракт с Данилиным и арендовал бразильца
19 июля
Барриос хочет остаться в «Зените»
19 июля
СлухиОфициальное назначение Зидана должно состояться до конца июля
18 июля
ОфициальноЭдерсон продлил контракт с «Аталантой»
17 июля
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:26
Адамов прибавил за последний год. На голову сильнее Латышонка, однозначно
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:21
Да кому нужно это уё..ще.
9sjagf9n88kr
9sjagf9n88kr
сегодня в 16:52
С чего это Адамов стал лучшим игроком Зенита?
4p3n2m7z8nq9
4p3n2m7z8nq9
сегодня в 16:45
Сомнительно что он уйдет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:45
Ну без работы не останется .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 