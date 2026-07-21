Батраков объяснил, почему не смотрит новости по ТВ

Полузащитник «Локомотива» ответил на вопрос, смотрит ли он новости по ТВ.

С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно.

Что думаю о том, что происходит в мире? Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив — у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент. Сейчас такие реалии. Вы задали вопрос, а я подумал, что путешествовать стало сложнее. Вот это грустно, раньше из Москвы можно было в любую точку мира полететь. Хотя и сейчас можно добраться куда надо, если очень сильно захотеть.