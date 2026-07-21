Агент Тюкавина: «У Кости действующий контракт с „Динамо“»

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».
Закрыта ли история с переходом в «Зенит»? Откуда я знаю? Это вопрос к руководству «Динамо» и «Зенита». К нам какое это отношение имеет? У Кости действующий контракт, он его исполняет. Сейчас начинается чемпионат, и морочить ему голову… Костя никуда не бегает и не пишет: «Заберите меня!» Как будет, так будет.
То, что Сафонов мечтает наварить на Тюкавине- ясно как день. Но Сафонов, никогда не вел бы подобные разговоры, не будь у него информации от руководства, которое, видимо- не против продажи игрока. Поэтому, Сафонов постоянно ссылается на руководителей, при этом, делая невинный вид и снимая с себя ответственность.
Он же сам по себе, и Костя, и Динамо тоже, так что никто ничего не знает, ага)
Но алчный Сафонов не перестаёт надеяться сорвать агентские комиссионные
с продажи самого дорогого игрока среди своих клиентов))
Казалось, этот агент успокоился, но нет, продолжает свербить у человечка..
Честно скажу- меня, это всё, уже з......о. Надоели пустые разговоры про обычного игрока, которым, до сих пор не заинтересовался, ни один европейский клуб, даже карликовый. И только Зенит, непонятно с какого перепугу, видит посредственность в своих влажных фантазиях.