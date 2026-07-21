Агент Тюкавина: «У Кости действующий контракт с „Динамо“»

, агент форварда московского «Динамо» , высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

Закрыта ли история с переходом в «Зенит»? Откуда я знаю? Это вопрос к руководству «Динамо» и «Зенита». К нам какое это отношение имеет? У Кости действующий контракт, он его исполняет. Сейчас начинается чемпионат, и морочить ему голову… Костя никуда не бегает и не пишет: «Заберите меня!» Как будет, так будет.