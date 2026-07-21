Агент Барбоза не верит, что Батраков перейдёт в ПСЖ

Агент Паулу Барбоза отреагировал на слухи о том, что может покинуть «Локомотив» и перейти в ПСЖ .

У меня есть сомнения, что переход Батракова в ПСЖ состоится, момент уже прошёл. Но есть и другие интересные клубы, которые пока ещё не завершили комплектацию своих составов. Сейчас для них на рынке будет дополнительное время. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Точно ещё будет несколько интересных переходов. Может быть, в клубах, которые могут претендовать на сделку с «Локомотивом» по Батракову, освободится место.