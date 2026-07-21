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Агент Барбоза не верит, что Батраков перейдёт в ПСЖ

сегодня, 18:37

Агент Паулу Барбоза отреагировал на слухи о том, что Алексей Батраков может покинуть «Локомотив» и перейти в ПСЖ.

У меня есть сомнения, что переход Батракова в ПСЖ состоится, момент уже прошёл. Но есть и другие интересные клубы, которые пока ещё не завершили комплектацию своих составов. Сейчас для них на рынке будет дополнительное время. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Точно ещё будет несколько интересных переходов. Может быть, в клубах, которые могут претендовать на сделку с «Локомотивом» по Батракову, освободится место.

Батраков является воспитанником «Локомотива».

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Локомотив М  ПСЖ  Батраков Алексей
Источник: matchtv.ru Фото: Globallookpress
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 18:56
Неверующий Барбоза не лучше Барбоса и его неутомимого кросса... («Пёс Барбо́с и необы́чный кросс», 1961 г.)
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:48
Никто не верит
Capral
Capral
сегодня в 18:47
С самого начала не было понятно, кого, Батраков может вытеснить в ПСЖ на его позиции.
Гость
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