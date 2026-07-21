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Колосков: «Увеличить число участников ЧМ до 64 команд — очередное безумие»

сегодня, 18:52

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что количество участников ЧМ-2030 могут увеличить до 64 сборных.

Это очередное безумие. Такое количество команд — это практически треть всех членов ФИФА. Что это за чемпионат мира такой? Он называется финальным турниром Кубка мира, но тогда какой это финальный турнир? Кто‑то подумал о спортсменах? Эти люди соображают, что они делают со спортсменами? Сыграть восемь игр за 30 дней в трёх странах — это как так? Англичане налетали 17 тысяч километров! Это что такое? К полуфиналу футболисты уже ног не будут чувствовать. Я категорически против. Так и назовите это фестивалем футбола или выставкой достижений народного хозяйства, а не финальным турниром.

Ранее чемпионат мира — 2026 выиграла сборная Испании.

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Колосков Вячеслав
Источник: matchtv.ru Фото: Globallookpress
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:57
Уважаемый Вячеслав Иванович!
А какая сейчас ЛЧ, если в ней играют, даже четвертые и пятые команды своих чемпионатов? ФИФА и УЕФА- паразиты живущие за чужой счёт!!!
Если американский выблядок, агент Краснов приказал отменить КК и её отменили, значит мировой футболе- умер!!!
Гость
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