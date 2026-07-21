Колосков: «Увеличить число участников ЧМ до 64 команд — очередное безумие»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что количество участников ЧМ-2030 могут увеличить до 64 сборных.
Это очередное безумие. Такое количество команд — это практически треть всех членов ФИФА. Что это за чемпионат мира такой? Он называется финальным турниром Кубка мира, но тогда какой это финальный турнир? Кто‑то подумал о спортсменах? Эти люди соображают, что они делают со спортсменами? Сыграть восемь игр за 30 дней в трёх странах — это как так? Англичане налетали 17 тысяч километров! Это что такое? К полуфиналу футболисты уже ног не будут чувствовать. Я категорически против. Так и назовите это фестивалем футбола или выставкой достижений народного хозяйства, а не финальным турниром.
Ранее чемпионат мира — 2026 выиграла сборная Испании.
А какая сейчас ЛЧ, если в ней играют, даже четвертые и пятые команды своих чемпионатов? ФИФА и УЕФА- паразиты живущие за чужой счёт!!!
Если американский выблядок, агент Краснов приказал отменить КК и её отменили, значит мировой футболе- умер!!!