Колосков: «Увеличить число участников ЧМ до 64 команд — очередное безумие»

Почетный президент РФС выразил недовольство тем, что количество участников ЧМ -2030 могут увеличить до 64 сборных.

Это очередное безумие. Такое количество команд — это практически треть всех членов ФИФА . Что это за чемпионат мира такой? Он называется финальным турниром Кубка мира, но тогда какой это финальный турнир? Кто‑то подумал о спортсменах? Эти люди соображают, что они делают со спортсменами? Сыграть восемь игр за 30 дней в трёх странах — это как так? Англичане налетали 17 тысяч километров! Это что такое? К полуфиналу футболисты уже ног не будут чувствовать. Я категорически против. Так и назовите это фестивалем футбола или выставкой достижений народного хозяйства, а не финальным турниром.