Соболев — о кричалках фанатов «Спартака»: «Я понимаю болельщиков»

Нападающий «Зенита» отреагировал на оскорбительные кричалки в его адрес со стороны фанатов «Спартака» во время матча за Суперкубок России.

Понятно, что кричат. Но все элементарно — переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот — воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушел, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита».