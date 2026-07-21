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Соболев — о кричалках фанатов «Спартака»: «Я понимаю болельщиков»

сегодня, 19:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на оскорбительные кричалки в его адрес со стороны фанатов «Спартака» во время матча за Суперкубок России.

Понятно, что кричат. Но все элементарно — переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот — воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушел, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита».

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