Гари Невилл выразил недовольство игрой сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Экс-футболист сборной Англии резко раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ -2026. Команда Лионеля Скалони проиграла испанцам 0:1.

Назовём вещи своими именами: Аргентина провела очень слабый матч. Да, стоит отметить, что команда сумела продержаться так долго, и за это ей можно отдать должное. Но качество футбола было откровенно низким. Иногда всё очевидно: если игра выглядит плохо и производит такое же впечатление, значит, так оно и есть. Это было крайне неубедительное выступление.

На протяжении турнира аргентинцы не раз испытывали серьёзные трудности, однако их выручали командное единство, характер и умение сражаться до конца. Кроме того, у них есть выдающийся футболист — Лионель Месси, который способен изменить ход любого матча. Я говорил об этом ещё на прошлом чемпионате мира: без него этой сборной было бы крайне сложно даже добраться до полуфинала.