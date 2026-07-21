Александр Мостовой: «Скорее всего, вы не увидите меня главным тренером»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, собирается ли он начать тренерскую карьеру.
Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю.
Вы знаете, в чем проблема «Спартака»? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.
Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: «Ой, не получилось», и улетел в Майами. Романцев и Бесков — два тренера «Спартака», которые останутся в моей памяти навсегда.
Вывод:
1. Мостовой не хочет быть третьим после Бескова и Романцева...
2. В мечтах у него пенсионное удостоверение, а не тренерское реноме и резюме...
3. Пинать нефутбольных людей значительно проще, чем запрягаться в футбольное ярмо...
Романцев всего лишь последователь Великого Бескова, но и ему надо отдать должное в том, что продолжал футбол своего Знаменитого Учителя. Мостовой, как-то очень точно выразился, что он чемпион СССР- и этим всё сказано!!!
Не знаю, какой из Мостового получился бы тренер, но вспоминая его Блистательный футбол, хочется верить, что и тренером он станет таким же!!! Памятники, при жизни, от нечего делать не ставят- только Царям!!!!!!!
Только, кофе не надо пить, с кем попало...