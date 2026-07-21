Александр Мостовой: «Скорее всего, вы не увидите меня главным тренером»

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, собирается ли он начать тренерскую карьеру.

Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю.

Вы знаете, в чем проблема «Спартака»? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.

Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: «Ой, не получилось», и улетел в Майами. Романцев и Бесков — два тренера «Спартака», которые останутся в моей памяти навсегда.