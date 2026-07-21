Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Александр Мостовой: «Скорее всего, вы не увидите меня главным тренером»

сегодня, 19:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, собирается ли он начать тренерскую карьеру.

Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю.

Вы знаете, в чем проблема «Спартака»? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.

Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: «Ой, не получилось», и улетел в Майами. Романцев и Бесков — два тренера «Спартака», которые останутся в моей памяти навсегда.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мостовой Александр
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
Жирков не исключил, что возглавит клуб Первой лиги
10 июля
Дюков высказался о приглашении Гвардиолы на пост тренера сборной России
07 июля
В «Динамо» рассказали, почему отказались от тренера Гусева
30 июня
В «Динамо» рассказали, кого рассматривали на пост главного тренера
27 июня
В «Ахмате» отреагировали на слухи об интересе к Кокорину и Дзюбе
27 июня
Галактионов рассказал, вёл ли он переговоры с другими клубами
18 июня
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:10
Царь красавец! О себе и в третьем лице, - это по-царски !!!)
particular
particular
сегодня в 19:51
Три абзаца как три обрывка недосказанностей...
Вывод:
1. Мостовой не хочет быть третьим после Бескова и Романцева...
2. В мечтах у него пенсионное удостоверение, а не тренерское реноме и резюме...
3. Пинать нефутбольных людей значительно проще, чем запрягаться в футбольное ярмо...
Capral
Capral
сегодня в 19:43
Так и в Динамо таже ситуация- много нефутбольных людей, неговоря уже про тренера...
Романцев всего лишь последователь Великого Бескова, но и ему надо отдать должное в том, что продолжал футбол своего Знаменитого Учителя. Мостовой, как-то очень точно выразился, что он чемпион СССР- и этим всё сказано!!!
Не знаю, какой из Мостового получился бы тренер, но вспоминая его Блистательный футбол, хочется верить, что и тренером он станет таким же!!! Памятники, при жизни, от нечего делать не ставят- только Царям!!!!!!!
Только, кофе не надо пить, с кем попало...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 19:34
Уважительное мнение. Достойно ответил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 