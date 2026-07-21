Энтони Тэйлор объявил о завершении карьеры арбитра в 47 лет

Английский судья Энтони Тэйлор объявил, что завершает карьеру арбитра.
Последним матчем в карьере 37-летнего рефери стала игра 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и Португалии (1:0). Также Тэйлор обслуживал матчи ЧМ-2022 и Евро-2024. На клубном уровне англичанин работал на матче за Суперкубок УЕФА в 2020 году и финале Лиги Европы 2023 года.
Пенальти ставит только при наличии открытого перелома вкупе с отрывом челюсти..., что явно свидетельствует о принадлежности к потомкам крестоносцев ! )
Сильный рефери ...