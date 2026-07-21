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Энтони Тэйлор объявил о завершении карьеры арбитра в 47 лет

сегодня, 20:19

Английский судья Энтони Тэйлор объявил, что завершает карьеру арбитра.

Последним матчем в карьере 37-летнего рефери стала игра 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и Португалии (1:0). Также Тэйлор обслуживал матчи ЧМ-2022 и Евро-2024. На клубном уровне англичанин работал на матче за Суперкубок УЕФА в 2020 году и финале Лиги Европы 2023 года.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:39, ред.
Сильный рефери.
Пенальти ставит только при наличии открытого перелома вкупе с отрывом челюсти..., что явно свидетельствует о принадлежности к потомкам крестоносцев ! )

Сильный рефери ...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:36
Давно следовало уйти этому недоарбитру, фанату одного клуба АПЛ, который многократно в наглую подсуживал им.
Гость
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