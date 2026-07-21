Селюк: «Без Месси Аргентина максимум только из группы бы вышла»

высказался про игру Аргентины на ЧМ -2026. По его мнению, без команда вряд ли бы дошла до финала мундиаля.

Испания заслуженно стала чемпионом мира. Это действительно самая сильная сборная на сегодняшний день, и выделяется она именно командной игрой, а не индивидуалистами. Вот если из сборной Аргентины убрать Месси, они бы максимум только из группы вышли. А Испания была сильна именно командной игрой. В финале вообще только на 117‑й минуте был первый удар по их воротам, и то с середины поля. Аргентина во многом дошла до финала только из‑за Месси. Лео — это частичка Испании в Аргентине.