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Селюк: «Без Месси Аргентина максимум только из группы бы вышла»

сегодня, 20:40

Дмитрий Селюк высказался про игру Аргентины на ЧМ-2026. По его мнению, без Лионеля Месси команда вряд ли бы дошла до финала мундиаля.

Испания заслуженно стала чемпионом мира. Это действительно самая сильная сборная на сегодняшний день, и выделяется она именно командной игрой, а не индивидуалистами. Вот если из сборной Аргентины убрать Месси, они бы максимум только из группы вышли. А Испания была сильна именно командной игрой. В финале вообще только на 117‑й минуте был первый удар по их воротам, и то с середины поля. Аргентина во многом дошла до финала только из‑за Месси. Лео — это частичка Испании в Аргентине.

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Capral
Capral
сегодня в 20:47
Америки не открыл, это и без Селюка понятно.
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