Быстров: «Дюков мог бы легко возглавить ФИФА»

Бывший футболист сборной России высказался про работу главы ФИФА , отметив, что этот пост вполне мог бы занять .

Дюков мог бы легко возглавить ФИФА . Но, учитывая, что нас там не особо долюбливают, то шансов мало. Все равно надо гнать этого лысого, может быть придет кто-то адекватный.