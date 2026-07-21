Быстров: «Дюков мог бы легко возглавить ФИФА»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался про работу главы ФИФА Джанни Инфантино, отметив, что этот пост вполне мог бы занять Александр Дюков.
Дюков мог бы легко возглавить ФИФА. Но, учитывая, что нас там не особо долюбливают, то шансов мало. Все равно надо гнать этого лысого, может быть придет кто-то адекватный.
Ранее на ЧМ-2026 возник конфликт вокруг дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна. ФИФА, вопреки правилам, скандально отменила красную карточку футболиста.