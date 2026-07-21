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Быстров: «Дюков мог бы легко возглавить ФИФА»

сегодня, 20:58

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался про работу главы ФИФА Джанни Инфантино, отметив, что этот пост вполне мог бы занять Александр Дюков.

Дюков мог бы легко возглавить ФИФА. Но, учитывая, что нас там не особо долюбливают, то шансов мало. Все равно надо гнать этого лысого, может быть придет кто-то адекватный.

Ранее на ЧМ-2026 возник конфликт вокруг дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна. ФИФА, вопреки правилам, скандально отменила красную карточку футболиста.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:22
...а ещё у Вовки искаженное понятие об адекватности ( раз он Дюкевича туда сватает)
particular
particular
сегодня в 21:14
У Вовки, видимо, сильно искажённое представление о выборах главы ФИФА...
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