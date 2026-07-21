Фоден стал трансферной целью «Барселоны»

сегодня, 21:12

Полузащитник «Манчестер Сити» может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб хочет подписать англичанина после того, как он потерял место в основном составе «горожан». Однако зарплата игрока может стать камнем преткновения в сделке.