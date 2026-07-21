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Фоден стал трансферной целью «Барселоны»

сегодня, 21:12

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб хочет подписать англичанина после того, как он потерял место в основном составе «горожан». Однако зарплата игрока может стать камнем преткновения в сделке.

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FruttyPups
FruttyPups ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:31
спасибо, исправили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:29
Трансферной целью Барселоны, а не МС.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:23
Фоден в Барселону))) он и так игрок МанСити
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