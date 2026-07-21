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«Арсенал» может переключить с Хулиана Альвареса на Ойарсабаля

сегодня, 21:47

Нападающий «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль может продолжить карьеру в Англии.

«Арсенал» рассматривает форварда в качестве альтернативы Хулиану Альваресу из «Атлетико», если подписать аргентинца не получится.

Сумма отступных в контракте Ойарсабаля с «Реалом Сосьедад» составляет 75 млн евро.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:19
Если предельно откровенно, то мне, не тот и не тот не понравились на ЧМ. Альварес нравится в Атлетико, где у него есть возможность для полнокровного маневра, где он может уходить с фланга в центр и менять полу позицию или отходить за мячом к центру поля. Он очень подвижный форвард.

Ойарсабаль играет в Р/С, в максимально прессингующей команде, преимущественно, играющей в контр атакующий футбол, с резким выходом в атаку. Он- чисто позиционный нападающий и очень зависимый. А кроме всего, он хорош, тогда, когда справа ему помогает Кубо, который рвет вражеский фланг, что позволяет Ойарсабалю свободней чувствовать себя на своей позиции...

Я не очень хорошо знаю Арсенал, видел эту команду в игре с Баварией, с МЮ, возможно, еще несколько раз, поэтому, не могу судить- подходят ли оба игрока лондонцам. Но то, что я помню, на мой взгляд, Арсенал может обойтись и без них. Но если уж есть такая необходимость, то как по мне, Альварес посильней будет- он более подвижный и маневренный нападающий, и не такой зависимый, как Ойарсабаль...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:57
Оярасбал топ, надо брать!! 👍 Он 5 мечей на Чме забил. Для сравнения у раз пиареного Ямаля всего 1 гол за весь турнир как и у этого Альвареза. 😅 Даже 41 летний РОН за меньшее число матчей забил больше голов!! 💪 Еще могет. Надеюсь он продолжит играть за сборную и дальше.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:50
Альварес был нулевым на чм
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