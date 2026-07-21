«Арсенал» может переключить с Хулиана Альвареса на Ойарсабаля

Нападающий «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль может продолжить карьеру в Англии.
«Арсенал» рассматривает форварда в качестве альтернативы Хулиану Альваресу из «Атлетико», если подписать аргентинца не получится.
Сумма отступных в контракте Ойарсабаля с «Реалом Сосьедад» составляет 75 млн евро.
Ойарсабаль играет в Р/С, в максимально прессингующей команде, преимущественно, играющей в контр атакующий футбол, с резким выходом в атаку. Он- чисто позиционный нападающий и очень зависимый. А кроме всего, он хорош, тогда, когда справа ему помогает Кубо, который рвет вражеский фланг, что позволяет Ойарсабалю свободней чувствовать себя на своей позиции...
Я не очень хорошо знаю Арсенал, видел эту команду в игре с Баварией, с МЮ, возможно, еще несколько раз, поэтому, не могу судить- подходят ли оба игрока лондонцам. Но то, что я помню, на мой взгляд, Арсенал может обойтись и без них. Но если уж есть такая необходимость, то как по мне, Альварес посильней будет- он более подвижный и маневренный нападающий, и не такой зависимый, как Ойарсабаль...