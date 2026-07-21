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Шалимов: «На чемпионате мира победила сильнейшая команда»

сегодня, 22:19

Российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что сборная Испании заслуженно выиграла ЧМ-2026.

В целом надо отдать должное Испании — победила действительно сильнейшая команда, которая по ходу турнира вынесла главного фаворита. Причем именно вынесла, обыграла сборную Францию уверенно, с явным преимуществом.

В финале испанцы одолели Аргентину со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса.

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Capral
Capral
сегодня в 22:46
Сильнейшая не по игре, а сильнейшая из тех, кто играл на турнире- а это разные понятия. Достаточно вспомнить игру против Кабо-Верде, где испанцы мучались, искали подходы к воротам соперника, но безрезультатно... Кукурелья однообразно навешивал, но в итоге, даже вынуждены были отойти к центру поля во 2-м тайме, после того, как соперники отодвинули туда испанцев.

Игра против Франции оставила неоднозначные впечатления. Глупейший пенальти по неосторожности и полное отсутствие командной игры у французов, без коллективной мысли и позиционный безликий футбол. Ну и конечно, игра в финале, против Аргентины- команды, фактически одного игрока, которая сражалась, боролась и была максимально близка к серии пенальти...

То-есть, если предельно объективно и профессионально оценивать игру сб.Испании, то, к качеству её футболу много вопросов. Не хочу сказать, что Испания- лучшая из худших на турнире, но были чемпионы убедительнее и мощнее, как ФРГ-74, Италия-82, не говоря уже про Францию-98 ...
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