Шалимов: «На чемпионате мира победила сильнейшая команда»

Российский тренер выразил мнение, что сборная Испании заслуженно выиграла ЧМ -2026.

В целом надо отдать должное Испании — победила действительно сильнейшая команда, которая по ходу турнира вынесла главного фаворита. Причем именно вынесла, обыграла сборную Францию уверенно, с явным преимуществом.