Шалимов: «На чемпионате мира победила сильнейшая команда»

Российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что сборная Испании заслуженно выиграла ЧМ-2026.
В целом надо отдать должное Испании — победила действительно сильнейшая команда, которая по ходу турнира вынесла главного фаворита. Причем именно вынесла, обыграла сборную Францию уверенно, с явным преимуществом.
В финале испанцы одолели Аргентину со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса.
Игра против Франции оставила неоднозначные впечатления. Глупейший пенальти по неосторожности и полное отсутствие командной игры у французов, без коллективной мысли и позиционный безликий футбол. Ну и конечно, игра в финале, против Аргентины- команды, фактически одного игрока, которая сражалась, боролась и была максимально близка к серии пенальти...
То-есть, если предельно объективно и профессионально оценивать игру сб.Испании, то, к качеству её футболу много вопросов. Не хочу сказать, что Испания- лучшая из худших на турнире, но были чемпионы убедительнее и мощнее, как ФРГ-74, Италия-82, не говоря уже про Францию-98 ...