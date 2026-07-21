«Реал» окончательно отказался от подписания Олисе

Нападающий Майкл Олисе продолжит выступать за «Баварию».
Близкие к руководству «Реала» источники сообщают, что подписание француза этим летом не представляется возможным. Боссы «сливочных» уже уведомили в этом футболиста.
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Даже для примера, взять первую игрy сб.Франции на ЧМ. Да, Дешам во 2-м тайме перевел Олисе в центр и сразу появилась острота, и возможность для Мбаппе, выступить широким фронтом атаки. Но так, было только один раз. А в остальных играх на турнире, соперники, практически не позволили Олисе развернуться в центре поля и он не сыграл очень полезно, не говоря уже про игру с Испанией. Подозрительный матч против Англии, с десятью мячами, я не разбираю.)))