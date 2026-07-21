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«Реал» окончательно отказался от подписания Олисе

сегодня, 22:25

Нападающий Майкл Олисе продолжит выступать за «Баварию».

Близкие к руководству «Реала» источники сообщают, что подписание француза этим летом не представляется возможным. Боссы «сливочных» уже уведомили в этом футболиста.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:28
Какие отношения? Я за всё время, что слежу за Баварией, просматриваю все сообщения из немецкой прессы, смотрю все передачи по TV по возможному трансферу Олисе- нигде не читал и не видел про мнимые отношения между Баварией и Реалом. Просто в Реале поняли, что Олисе не стоит таких денег, а за меньшие, Бавария не хочет его отпускать, вот и всё.
Зачем говорить, то, чего не существует в природе? Когда хотят купить нужного игрока- не жалеют никаких денег, и не смотрят на мифические отношения...
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 23:25
Очень рад, ну не нужен Реалу очередной Французик, тем более кентик Мбаппе, хватит и так в Реале устроили диаспоры Бразильские и Французкие, развивайте своих молодых игроков со школы, блин там талант на таланте, мы покупаем за сумашедшие деньги не пойми кого, потом игры нет от слова совсем, не рад многим в Реале, так же как Пересу и Моуриньо.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 23:20
Его руководство Баварии не хочет отпускать ни за какие деньги, только поэтому Реал притормозил и не станет настаивать, чтобы не портить отношения с мюнхенцами. Другой причины нет.
Capral
Capral
сегодня в 23:11
Яша.
Лето еще не закончилось. Hе смей выходить на огород без головного убора!)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:06
    Конечно же нужен, конечно же один из лучших в мире и на голову сильнее и разнообразнее Ямаля.
    Не сегодня так завтра.
    Capral
    Capral
    сегодня в 23:03, ред.
    Всё правильно- не тот игрок, чтобы платить столько денег. Несколько переоцененный футболист. Лидерскими качествами не обладает, индивидуалист в крови, и даже, несмотря на то, что стал лучшим ассистентом на прошедшем ЧМ, коллективного футбола в нем немного, а те, кто внимательно следят за футболом Баварии, знают, что Олисе не способен на широкий, в полном смысле слова командный футбол... Он не любит расставаться с мячом, много возится с ним и практически не способен на отвлекающий маневр, то-есть, не может уводить за собой соперника, играя без мяча, что давало бы возможность партнерам развивать позиционную атакy...

    Даже для примера, взять первую игрy сб.Франции на ЧМ. Да, Дешам во 2-м тайме перевел Олисе в центр и сразу появилась острота, и возможность для Мбаппе, выступить широким фронтом атаки. Но так, было только один раз. А в остальных играх на турнире, соперники, практически не позволили Олисе развернуться в центре поля и он не сыграл очень полезно, не говоря уже про игру с Испанией. Подозрительный матч против Англии, с десятью мячами, я не разбираю.)))
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 22:47
    «Реалу» сейчас нет смысла тратить огромные деньги на игрока, который выступает на позиции, где у команды и без того хватает исполнителей высокого уровня. Олисе — великолепный футболист, но это не та трансферная цель, которая решает самые насущные проблемы мадридцев. Гораздо важнее укрепить позиции, действительно требующие усиления, а не собирать очередную коллекцию звезд на один фланг. Иногда лучший трансфер — это тот, от которого вовремя отказались.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 22:34
    Слишком дорог.
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