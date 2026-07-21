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Инфантино: «Аргентина провела выдающийся чемпионат мира»

сегодня, 22:56

Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения чемпионата мира — 2026, поблагодарив команду за яркое выступление на турнире.

В финале мундиаля аргентинцы уступили сборной Испании со счётом 0:1.

Аргентина провела выдающийся чемпионат мира! Невероятные камбэки и несгибаемый характер команды вдохновили миллионы людей, подарив болельщикам по всему миру незабываемые эмоции.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 23:22, ред.
Немногие ждали их в финале.. Но они справились.. Справились благодаря помолодевшему Месси и умению биться до конца.. На финал их не хватило и не могло хватить.. Мотивацию и функционалку не купишь.. Но их можно заменить другими качествами.. Скалони не хватило хороших и качественных крайков-вингеров и хорошей формы Альвареса и Лаутаро.. Постаревшего Отаменди, отлично проведшего ЧМ-22, заменить было некем.. Месси рано или поздно уйдёт.. Это будет уже другая сборная.. Стараться повторить успех будут уже частично другие лица.. Возможно, и другой тренер.. Скалони свою задачу выполнил.. ☝️
Capral
Capral
сегодня в 23:21
Выдающийся она не провела. Провела очень старательный, во многих эпизодах спорный, где-то, даже мужественный, как в финале, но ничего выдающегося я не заметил. Месси, да, в свои годы, действительно сыграл очень убедительно, но не его сборная, которая без него- превратилась бы в обычную и серую команду.
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 23:18
Ну понятное дело, что он скажет еще, за два чемпионата мира Аргентина сыграла только с топ сборными в 2022 году (Нидерланды,Хорваты) - финал Французы, скажу по факту только ТОП сборная была Франция тут.
2026 год- полуфинал только попалась ТОП сборная Англия, ну и финал Испания, ну круто что могу сказать, действительно провели шикарный турнир с фарм сборными!
Гость
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