Инфантино: «Аргентина провела выдающийся чемпионат мира»

Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения чемпионата мира — 2026, поблагодарив команду за яркое выступление на турнире.
В финале мундиаля аргентинцы уступили сборной Испании со счётом 0:1.
Аргентина провела выдающийся чемпионат мира! Невероятные камбэки и несгибаемый характер команды вдохновили миллионы людей, подарив болельщикам по всему миру незабываемые эмоции.
2026 год- полуфинал только попалась ТОП сборная Англия, ну и финал Испания, ну круто что могу сказать, действительно провели шикарный турнир с фарм сборными!