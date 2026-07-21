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«Ливерпуль» назвал «Реалу» цену за МакАллистера

сегодня, 23:06

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер попал в сферу интересов «Реала».

Мадридский клуб сделал запрос по трансферу аргентинца. «Красные» установили цену за своего футболиста в размере 100 млн евро.

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