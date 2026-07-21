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Чалов прибыл в Москву, где будет восстанавливаться после травмы

сегодня, 23:26

Форвард ПАОКа Федор Чалов прибыл в Москву. Футболист, продолжающий восстанавливаться после травмы, опубликовал пост в соцсетях.

Мы обсудили с руководством клуба и медицинским штабом ПАОКа, что пока я не могу присоединиться к командным тренировкам и восстанавливаюсь индивидуально, я могу проходить восстановление дистанционно, большое им за это спасибо.

Конечно, здесь меня будут вести спортивные врачи и физиотерапевты, будем отправлять отчеты о тренировках и лечении медицинскому штабу ПАОКа, и как только буду готов, полечу обратно с новыми силами.

Свое восстановление в Москве доверил проверенному специалисту и профессионалу своего дела — Эдуарду Николаевичу Безуглову. Уже завтра приступаю к силовым тренировкам для поддержания общей физической формы.

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