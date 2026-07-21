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На защитника «Челси» претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 23:38

Защитник «Челси» Йоррел Хато может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ.

В подписании футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». При этом голландец готов уйти из «Челси», потому что хочет выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.

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