На защитника «Челси» претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 23:38

Защитник «Челси» может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ .

В подписании футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». При этом голландец готов уйти из «Челси», потому что хочет выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.