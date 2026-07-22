Радимов уже сейчас предсказал чемпиона мира по футболу 2030 года

Экс-футболист Владислав Радимов отметил, что считает сборную Испании главным фаворитом следующего чемпионата мира по футболу, который состоится в 2030 году.
Напомним, ранее испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте выиграли мундиаль в Северной Америке.
Не стоит забывать, что сборная Испании также является действующим победителем Олимпийских игр. И сейчас эти молодые футболисты придут на смену тем, кто постарше. И я думаю, что Испанию уже сейчас можно назвать главным фаворитом ЧМ‑2030. Тем более, он пройдет у них дома.