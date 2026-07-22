Радимов уже сейчас предсказал чемпиона мира по футболу 2030 года

Экс-футболист отметил, что считает сборную Испании главным фаворитом следующего чемпионата мира по футболу, который состоится в 2030 году.

Напомним, ранее испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте выиграли мундиаль в Северной Америке.