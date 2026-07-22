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Черчесов: «У сборной Испании был высочайший уровень»

сегодня, 00:24

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил игру сборной Испании на ЧМ-2026. Подопечные Луиса де ла Фуэнте смогли выиграть турнир.

Испания победила, но я бы отметил уровень футбола команды — он во всех матчах был одинаковым. Высочайшим! «Красная фурия» не смогла забить только Кабо-Верде, во всех встречах демонстрировали свой стиль. Я бывал на играх Евро-2024, где первое место тоже взяли испанцы, и могу сказать, что больших нововведений от Луиса де ла Фуэнте на чемпионате мира мы не увидели. При этом качество футбола осталось таким же отличным.

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 01:09
Испания никогда не была моей командой. Однако, не могу не признать очевидное: нынешняя Испания — это настоящая футбольная машина. Она не просто выиграла чемпионат мира, а сделала это, навязывая всем соперникам свой футбол. Высочайшая организация, великолепное движение без мяча, прессинг, техническое мастерство и удивительная стабильность — команда практически не опускала планку на протяжении всего турнира. Даже если не болеешь за Испанию, такой футбол вызывает уважение. Это чемпионство было не случайностью, а закономерным итогом работы Луиса де ла Фуэнте - респект!
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