Глава Федерации футбола Кюрасао покинул пост из-за рака простаты

сегодня, 08:43

Федерация футбола Кюрасао объявила об уходе Гилберта Мартины с должности президента организации по состоянию здоровья после того, как у него диагностировали рак простаты на ранней стадии.

При нём сборная островного государства впервые в истории прошла отбор на чемпионат мира, выступив на турнире летом 2026 года. Команда под руководством главного тренера Дика Адвоката набрала одно очко, сыграв вничью с Эквадором (0:0) и завершила выступление на 4-м место в группе E, где их соперниками также были Германия и Кот-д'Ивуар.