Финал ЧМ установил рекорд на спортивном ТВ в России

сегодня, 08:59

Финал чемпионата мира 2026 года, который транслировался на «Матч ТВ», показал рекордные результаты на спортивном телевидении в России.

По данным Mediascope, доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет) составила 48,7%. Об этом рассказал генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

Он отметил, что такие показатели являются «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России». Особенно напряжённая развязка поединка, дополнительное время в игре сборных Испании и Аргентины привлекла ещё большее внимание зрителей: в этот период доля выросла до 65%.