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Финал ЧМ установил рекорд на спортивном ТВ в России

сегодня, 08:59
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Финал чемпионата мира 2026 года, который транслировался на «Матч ТВ», показал рекордные результаты на спортивном телевидении в России.

По данным Mediascope, доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет) составила 48,7%. Об этом рассказал генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

Он отметил, что такие показатели являются «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России». Особенно напряжённая развязка поединка, дополнительное время в игре сборных Испании и Аргентины привлекла ещё большее внимание зрителей: в этот период доля выросла до 65%.

То есть 65 из каждых 100 мужчин этой возрастной группы, которые в ту минуту смотрели телевизор, выбрали именно нашу трансляцию.

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