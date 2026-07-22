«Удинезе» объявил о новом контракте с Дзаньоло

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«Удинезе» подписал новый контракт с нападающим . Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года и включает в себя опцию продления ещё на один сезон.

Ранее итальянский клуб выкупил форварда у «Галатасарая».