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«Удинезе» объявил о новом контракте с Дзаньоло

сегодня, 09:16

«Удинезе» подписал новый контракт с нападающим Николо Дзаньоло. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года и включает в себя опцию продления ещё на один сезон.

Ранее итальянский клуб выкупил форварда у «Галатасарая».

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