IFFHS назвала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) объявила нападающего лучшим футболистом чемпионата мира-2026.

Форвард дошёл до финала со сборной Аргентины, которая уступила Испании (0:1 в дополнительное время). Организация отметила:

Это отличие определяется индексом общей производительности IFFHS — строгой, основанной на данных методологией, которая включает взвешенные оценки матчей, голы, результативные передачи и влияние на матчи плей-офф на протяжении всей кампании игрока на ЧМ . После тщательного анализа каждого выступления, зафиксированного на ЧМ -2026, вывод однозначен.

Цифры, лежащие в основе этого признания, экстраординарны по любым меркам. Месси сыграл во всех 7 матчах Аргентины, проведя на поле 626 минут на высочайшем уровне международных соревнований. В этих матчах он забил 8 голов и отдал 4 ассиста — в сумме прямое участие в 12 голах: цифра, которая определила судьбу Аргентины на каждом критическом этапе турнира. Его средняя оценка за игру 8,33 в семи поединках — не результат единичных ярких моментов, а признак устойчивого, решающего мастерства, поддерживаемого от группового этапа до финального свистка самых значимых встреч турнира. Именно эта последовательность под давлением — количественно определённая через взвешенную систему оценок IFFHS — отличает достойного получателя награды от просто выдающегося игрока.