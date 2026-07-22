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IFFHS назвала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

сегодня, 09:39

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата мира-2026.

Форвард дошёл до финала со сборной Аргентины, которая уступила Испании (0:1 в дополнительное время). Организация отметила:

Это отличие определяется индексом общей производительности IFFHS — строгой, основанной на данных методологией, которая включает взвешенные оценки матчей, голы, результативные передачи и влияние на матчи плей-офф на протяжении всей кампании игрока на ЧМ. После тщательного анализа каждого выступления, зафиксированного на ЧМ-2026, вывод однозначен.

Цифры, лежащие в основе этого признания, экстраординарны по любым меркам. Месси сыграл во всех 7 матчах Аргентины, проведя на поле 626 минут на высочайшем уровне международных соревнований. В этих матчах он забил 8 голов и отдал 4 ассиста — в сумме прямое участие в 12 голах: цифра, которая определила судьбу Аргентины на каждом критическом этапе турнира. Его средняя оценка за игру 8,33 в семи поединках — не результат единичных ярких моментов, а признак устойчивого, решающего мастерства, поддерживаемого от группового этапа до финального свистка самых значимых встреч турнира. Именно эта последовательность под давлением — количественно определённая через взвешенную систему оценок IFFHS — отличает достойного получателя награды от просто выдающегося игрока.

Индекс производительности IFFHS уделяет особое внимание влиянию на матчи плей-офф, признавая, что истинная мера величия игрока на чемпионате мира — это его способность повысить уровень своей игры, когда поражение грозит выбыванием из турнира. Вклад Месси на стадии плей-офф был неотъемлемой частью прогресса Аргентины, и его совокупный индекс по всем взвешенным критериям превосходил показатели любого другого футболиста, оценённого на чемпионате мира-2026. Экспертная комиссия федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и достоверностью результатов выступлений, пришла к этому выводу с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок IFFHS: решение продиктовано не эмоциями, не репутацией, а неоспоримым авторитетом данных.

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Перевод с iffhs.com Фото: Соцсети Лионеля Месси
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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ amxq7qjz258g (раскрыть)
сегодня в 10:30
кто больше заплатил, того и признали. МС наверное отстегнул денег, чтобы набить цену и избавиться от Родри подороже
Nenash
Nenash
сегодня в 10:07
Статистика от IFFHS и WhoScored не врёт.. Как и наметанный глаз спортивной прессы всего мира от AIPS.. Он был лучшим на ЧМ.. Но он не за этим приезжал на ЧМ.. Это точно.. ☝️
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:07, ред.
Ноль мячей в трёх последних матчах....
Одни апелляции к судьям...

Тот же вратарь Мартинес по факту тянул всё невытягиваемое...и даже вымпел не дали...
А Лео...побегал около ребят забивающих голы - и сразу лучший из лучших...)))
amxq7qjz258g
amxq7qjz258g
сегодня в 09:50
ну тут все объективно, уж точно лучший не Родри, как это признала ФИФА. Родри вообще переоцененный игрок. поставь туда любого другого хавбека с пасом, будет то же самое. что и доказал овертайм с Аргентиной, когда Родри убрали с поля
Гость
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