IFFHS назвала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата мира-2026.
Форвард дошёл до финала со сборной Аргентины, которая уступила Испании (0:1 в дополнительное время). Организация отметила:
Это отличие определяется индексом общей производительности IFFHS — строгой, основанной на данных методологией, которая включает взвешенные оценки матчей, голы, результативные передачи и влияние на матчи плей-офф на протяжении всей кампании игрока на ЧМ. После тщательного анализа каждого выступления, зафиксированного на ЧМ-2026, вывод однозначен.
Цифры, лежащие в основе этого признания, экстраординарны по любым меркам. Месси сыграл во всех 7 матчах Аргентины, проведя на поле 626 минут на высочайшем уровне международных соревнований. В этих матчах он забил 8 голов и отдал 4 ассиста — в сумме прямое участие в 12 голах: цифра, которая определила судьбу Аргентины на каждом критическом этапе турнира. Его средняя оценка за игру 8,33 в семи поединках — не результат единичных ярких моментов, а признак устойчивого, решающего мастерства, поддерживаемого от группового этапа до финального свистка самых значимых встреч турнира. Именно эта последовательность под давлением — количественно определённая через взвешенную систему оценок IFFHS — отличает достойного получателя награды от просто выдающегося игрока.
Индекс производительности IFFHS уделяет особое внимание влиянию на матчи плей-офф, признавая, что истинная мера величия игрока на чемпионате мира — это его способность повысить уровень своей игры, когда поражение грозит выбыванием из турнира. Вклад Месси на стадии плей-офф был неотъемлемой частью прогресса Аргентины, и его совокупный индекс по всем взвешенным критериям превосходил показатели любого другого футболиста, оценённого на чемпионате мира-2026. Экспертная комиссия федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и достоверностью результатов выступлений, пришла к этому выводу с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок IFFHS: решение продиктовано не эмоциями, не репутацией, а неоспоримым авторитетом данных.
Одни апелляции к судьям...
Тот же вратарь Мартинес по факту тянул всё невытягиваемое...и даже вымпел не дали...
А Лео...побегал около ребят забивающих голы - и сразу лучший из лучших...)))