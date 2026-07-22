Финал ЧМ-2026 стал рекордным по просмотру в США

сегодня, 09:54

Аудитория финала ЧМ -2026 составила 62,8 млн человек в США , что стало самым высоким показателем футбольной трансляции для страны. Об этом сообщил портал Axios.

Почти 39 млн посмотрели матч на телеканале Fox Sports, что на 132% больше, чем было во время решающего поединка турнира 2022 года. Ещё около 24 млн смотрели трансляцию на испаноязычном телеканале Telemundo, более чем в полтора раза больше показателя предыдущего ЧМ .

Как отметил портал, рекордные показатели отражают растущую популярность футбола в США и могут привести к увеличению стоимости прав на трансляцию футбольных турниров в будущем. Финал 20-летней давности мирового первенства между сборными Италии и Франции, который проходил в Германии, увидели 17 млн американцев — более чем в 3 раза меньше, чем заключительную игру прошедшего этим летом чемпионата мира.