Риска массового трансферного запрета ФИФА нет — РФС

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков сообщил журналистам об отсутствии рисков введения Международной федерацией футбола (ФИФА) запрета на регистрацию футболистов для российских клубов.
16 июля ФИФА наложила трансферный запрет на «Ахмат». Как сообщал генеральный директор клуба из Грозного Ахмед Айдамиров, санкции связаны с созданием центра для выплат по солидарным взносам, где команде из-за санкций не открывают счета, поэтому нет возможности ничего оплатить. Айдамиров сообщил, что «Ахмат» планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд.
Журналист Иван Карпов рассказал, что после дела «Ахмата» трансферный бан грозит всем клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По его словам, в 2022 году ФИФА создала во Франции клиринговую компанию, через которую должны проходить платежи от клубов, однако «Ахмат» получал отказ в открытии счёта.
В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет. Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском клиринговом центре или банках ЕС, и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием клирингового центра ФИФА.
Во-вторых, никакого «массового бана» не существует. Трансферные запреты в системе ФИФА — это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проводится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу клиринговый центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает «коллективной ответственности» — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие.
Дьяков также добавил, что для российского футбола нет угрозы «заморозки составов»:
Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет.
В ФИФА не назвали причины трансферного запрета «Ахмата».