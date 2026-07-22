Риска массового трансферного запрета ФИФА нет — РФС

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Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза ( РФС ) Роман Дьяков сообщил журналистам об отсутствии рисков введения Международной федерацией футбола ( ФИФА ) запрета на регистрацию футболистов для российских клубов.

16 июля ФИФА наложила трансферный запрет на «Ахмат». Как сообщал генеральный директор клуба из Грозного Ахмед Айдамиров, санкции связаны с созданием центра для выплат по солидарным взносам, где команде из-за санкций не открывают счета, поэтому нет возможности ничего оплатить. Айдамиров сообщил, что «Ахмат» планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Журналист Иван Карпов рассказал, что после дела «Ахмата» трансферный бан грозит всем клубам Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) и Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ). По его словам, в 2022 году ФИФА создала во Франции клиринговую компанию, через которую должны проходить платежи от клубов, однако «Ахмат» получал отказ в открытии счёта.

В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет. Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском клиринговом центре или банках ЕС , и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА , клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием клирингового центра ФИФА . Во-вторых, никакого «массового бана» не существует. Трансферные запреты в системе ФИФА — это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проводится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу клиринговый центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает «коллективной ответственности» — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие.

Дьяков также добавил, что для российского футбола нет угрозы «заморозки составов»:

Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет.