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Черчесов назвал единственный минус ЧМ-2026

сегодня, 10:57

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об уровне чемпионата мира-2026.

Турнир состоялся в США, Мексике и Канаде и впервые прошёл с участием 48 сборных. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины (1:0 в дополнительное время).

Во всём остальном турнир удался — всё очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил 18 долларов — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить? А ещё отдать сумасшедшие деньги за билеты — особенно на финал. 20 тысяч долларов за проход на стадион... 1,5 миллиона рублей! Как такое возможно? Конечно, позднее организаторы сами оценят, как всё прошло, тем более это же первый турнир, который прошёл в трех странах.

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Источник: sport-express.ru Фото: Alexander Bormotin / The Football Union of Russia
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Все комментарии
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8c46ysb2h3bk
сегодня в 11:26
Эх... минусов на этом ЧМ было не просто много... а очень много...
we4fvztcx42c
we4fvztcx42c
сегодня в 11:10
Главный минус футбол хотят заменить на шоу.
Гость
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