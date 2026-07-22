Сборная Испании может продлить контракт с тренером

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером национальной сборной .

Действующее соглашение рассчитано до чемпионата Европы 2028 года.

Можно предположить, что де ла Фуэнте останется с нами на некоторое время. Я уже занимался его предыдущим продлением. Мне пришлось осуществить важное, необходимое и справедливое продление его предыдущего контракта. Теперь, вероятно, наша задача — в меру наших возможностей улучшить и продолжить эти отношения. Горжусь тем, как он помог нам достичь соглашения в то время. В 2030 году мы войдём в историю, и хотели бы, чтобы Луис был её частью.