Ираола хочет сохранить МакАллистера и Алиссона

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о желании сохранить в команде полузащитника и вратаря .

Я думаю, что Алексис был одним из лучших игроков клуба за последние несколько лет, и он очень хорошо выступил на чемпионате мира, поэтому нормально, что другие команды хотят наших лучших игроков. Это всегда происходит на других рынках. Но я хочу сохранить своих хороших футболистов. Больше рассчитываю на подписание новых игроков, чем на потерю тех, которые у нас есть.

Я очень доволен нынешней ситуацией на вратарской позиции. У нас есть Алиссон, Гиорги [Мамардашвили]. Сейчас мы собираемся отправить Армина [Пекси] в аренду, но у нас есть гарантия наличия трёх вратарей. Фредди [Вудман] сыграл несколько матчей в прошлом сезоне, думаю, это гарантия для нас.

Алиссон также является человеком в раздевалке, у которого много опыта. Он определённо поможет нам в процессе адаптации новых игроков и молодых футболистов. Нам нужны такие игроки, как Вирджил [ван Дейк], Алиссон, Джо Гомес. Футболисты, которые здесь уже давно, и я уверен, что мы получим эту помощь.