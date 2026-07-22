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«Иркутск» снялся со Второй лиги

сегодня, 12:59

«Иркутск» сообщил о прекращении участия во Второй лиге по финансовым причинам.

Команда выступала в дивизионе «Б». После 14 матчей сибирский клуб занимает 13-е место в Группе 2, набрав 11 очков.

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juchok
juchok
сегодня в 13:22
алессиос в курсе?
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